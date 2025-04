Incertezza economica e politica: massimi storici secondo Maria Anghileri

"Gli indici di incertezza economica e politica sono al loro massimo assoluto"; "Oggi, sui mercati sconquassati dall'incertezza, ci sono due prodotti che si scambiano, nel mondo, con estrema volatilità: la fiducia, che si vende a carissimo prezzo, perché è scarsa e preziosa; l'incertezza - che costa pochissimo perché ce n'è in abbondanza". La presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri, lo evidenzia a margine dell'evento 'Voci', a porte chiuse in Puglia, degli industriali under 40.

"Gli Stati Uniti stanno letteralmente picconando la nostra fiducia in loro". E l'Europa, avverte, "è costretta a reagire e negozia. Certamente deve farlo senza furia e senza pessimismo, con equilibrio, ma soprattutto contando - finalmente - su sé stessa e aggregando i Paesi che stanno perdendo fiducia nella guida degli Stati Uniti. Quindi senza chiudersi, senza isolarsi".