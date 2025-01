Inc - Pr Agency Content First: 5 giorni extra di congedo parentale e certificazione parità di genere

Riconoscimento ai neo-papà di ulteriori 5 giorni di congedo parentale da aggiungere a quelli previsti dalla normativa italiana, conferma strutturale di Inc@Wrok, il modello ibrido varato nell'aprile 2022 per "cui ognuno può scegliere liberamente dove lavorare: in ufficio, vicino all'ufficio, ovunque". Queste alcune delle misure di Inc - Pr Agency Content First che ha così ottenuto la certificazione per la parità di genere secondo lo standard internazionale Uni/Pdr.

Si tratta, spiega una nota, di "un riconoscimento importante che conferma una visione d'impresa che ha sempre messo le persone e il loro benessere al centro delle scelte aziendali e che si inserisce nel percorso di forte sviluppo dell'agenzia che, nell'ultimo decennio, ha visto crescere le revenue al ritmo del 9% annuo (cagr 2014/2024), con un 2024 che si è chiuso con quasi 6 milioni di fatturato (+15% sul 2023), confermando la crescita a doppia cifra dell'ultimo biennio".

"Siamo convinti che alla base del nostro successo ci siano le nostre persone, un gruppo oggi di 60 professionisti, tra l'Headquarter di Roma e la nuova sede aperta a Milano un anno fa, che amano questo lavoro e sono soddisfatte per come e dove lo fanno. La Certificazione appena ottenuta conferma quanto sia reale e concreta l'attenzione che dedichiamo a chi lavora con noi e al loro benessere" afferma Pasquale de Palma, Presidente e Ceo di Inc.