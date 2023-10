Inaugurato centro sportivo in Città dei ragazzi a Mola di Bari

A disposizione di più di trecento ragazzi, il centro polisportivo della Città dei ragazzi inaugurato oggi a Mola di Bari amplia l'offerta di cura e prevenzione per minori a rischio devianza e in condizioni di disagio sociale. Intitolato ad Antonio Montinaro, caposcorta del giudice Falcone, morto nella strage di Capaci, il centro sportivo è stato inaugurato alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Sono intervenuti, tra gli altri, il direttore di Enel Italia, Nicola Lanzetta, anche consigliere di Enel Cuore Onlus che ha sostenuto il progetto; il sindaco di sindaco di Bari, Antonio Decaro; il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; il capo della Polizia, Vittorio Pisani; e padre Giuseppe de Stefano, fondatore della comunità. Quest'ultimo ha spiegato che "le strutture sportive sono il segno che tutti i figli hanno il diritto di avere cose belle e grandi". La Città dei ragazzi, riconosciuta dal Viminale quale progetto pilota per il sud Italia per la prevenzione del disagio e alla devianza giovanile, ha seguito 70 ragazzi tra i sei e i 25 anni, e con la realizzazione del centro polisportivo conta di poter raggiungere un'utenza complessiva di circa 300 minori. "Enel Cuore - ha detto Lanzetta - rappresenta ormai da 20 anni un punto di riferimento nel terzo settore in Italia. In questi 20 anni abbiamo realizzato più di 900 progetti ed erogato più di 100 milioni di euro a favore di progetti a sostegno delle persone più fragili. A voi il nostro più grande ringraziamento per il lavoro che quotidianamente svolgete". Il centro polisportivo include un campo di calcio a 11, due campi di padel coperti, un campo di beach volley con spogliatoi. Inoltre oggi la Città dei ragazzi ha siglato un accordo con le Fiamme oro della Polizia, in vista anche della realizzazione di un Palazzetto dello sport e quindi dell'attivazione di ulteriori discipline che aiuteranno la crescita e la formazione dei ragazzi. Piantedosi ha sottolineato "l'importanza di prendersi cura del prossimo: è fondamentale perché serve a tutta la società, questo è un messaggio che riguarda anche chi ha missioni istituzionali".