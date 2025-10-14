Inaugurata la prima stazione autostradale solo elettrica

E' stata inaugurata alle porte di Aosta la prima stazione di ricarica autostradale in Italia esclusivamente dedicata ai veicoli elettrici. Lo spazio, di 5 mila 500 metri quadrati, si trova presso l'area di parcheggio Les Iles de Brissogne Sud. Sono 27 stalli gli stalli, di cui sette dotati di colonnine di ricarica elettrica: sei 'ultra fast' da 350 kilowatt e una veloce da 50 kilowatt. Due di queste postazioni sono progettate per servire sia i veicoli leggeri sia i mezzi commerciali. La stazione si trova all'incrocio dei 'corridoi' di transito internazionale dei trafori del Monte Bianco (Francia) e del Gran San Bernardo (Svizzera) ed è stata ideata per consentire la futura installazione di altre sei colonnine di ricarica. Grazie a un collegamento pedonale accessibile, gli utenti possono accedere direttamente all'area di ristoro già esistente presso l'area di servizio della carreggiata Nord.

Nata dalla riqualificazione dell'area un tempo destinata a barriera autostradale, la stazione di ricarica è stata realizzata congiuntamente dal Gruppo Astm, secondo operatore mondiale di reti autostradali in concessione e leader nella realizzazione di grandi opere e tecnologie per le infrastrutture, e da Ionity, joint venture di case automobilistiche che gestisce stazioni di ricarica ultra-fast per veicoli elettrici in Europa. L'autostrada A5 Quincinetto-Aosta, lungo la quale è stata realizzata la stazione di ricarica, è gestita da Sav Società autostrada valdostane, concessionaria del Gruppo Astm.