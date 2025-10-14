Martedì 14 Ottobre 2025

Paolo Giacomin
14 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Inaugurata la prima stazione autostradale solo elettrica

E' stata inaugurata alle porte di Aosta la prima stazione di ricarica autostradale in Italia esclusivamente dedicata ai veicoli elettrici. Lo spazio, di 5 mila 500 metri quadrati, si trova presso l'area di parcheggio Les Iles de Brissogne Sud. Sono 27 stalli gli stalli, di cui sette dotati di colonnine di ricarica elettrica: sei 'ultra fast' da 350 kilowatt e una veloce da 50 kilowatt. Due di queste postazioni sono progettate per servire sia i veicoli leggeri sia i mezzi commerciali. La stazione si trova all'incrocio dei 'corridoi' di transito internazionale dei trafori del Monte Bianco (Francia) e del Gran San Bernardo (Svizzera) ed è stata ideata per consentire la futura installazione di altre sei colonnine di ricarica. Grazie a un collegamento pedonale accessibile, gli utenti possono accedere direttamente all'area di ristoro già esistente presso l'area di servizio della carreggiata Nord.

Nata dalla riqualificazione dell'area un tempo destinata a barriera autostradale, la stazione di ricarica è stata realizzata congiuntamente dal Gruppo Astm, secondo operatore mondiale di reti autostradali in concessione e leader nella realizzazione di grandi opere e tecnologie per le infrastrutture, e da Ionity, joint venture di case automobilistiche che gestisce stazioni di ricarica ultra-fast per veicoli elettrici in Europa. L'autostrada A5 Quincinetto-Aosta, lungo la quale è stata realizzata la stazione di ricarica, è gestita da Sav Società autostrada valdostane, concessionaria del Gruppo Astm.

