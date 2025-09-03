Mercoledì 3 Settembre 2025

Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Funicolare LisbonaParata PechinoSanremo RaiSigonellaArmi CinaItalia volley
Acquista il giornale
Ultima oraInail, calano denunce infortuni, ma solo per gli uomini
3 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Inail, calano denunce infortuni, ma solo per gli uomini

Inail, calano denunce infortuni, ma solo per gli uomini

Nei primi sette mesi del 2025 diminuiscono anche i decessi

Nei primi sette mesi del 2025 diminuiscono anche i decessi

Nei primi sette mesi del 2025 diminuiscono anche i decessi

Calano dell'1,2% le denunce di infortuni all'Inail nei primi sette mesi del 2025, rispetto allo stesso periodo del 2024. Anche i decessi diminuiscono dello 0,7%. Le denunce di infortunio sono scese a 244.495 da 247.389 del pari periodo 2024. Il calo delle denunce è solo per gli uomini (-2,1%, da 170.071 a 166.522 casi) contro un aumento di 0,8% per le donne (da 77.318 a 77.973). In flessione le denunce dei lavoratori italiani (-2,1%) al contrario di quelle degli stranieri (+1,8%). L'analisi per classi di età mostra un calo nella fascia che va dai 15 ai 59 anni (-2,3%) e aumenti per gli over 59 (+6,5%).

Per quanto riguarda i decessi, le segnalazioni all'Inail sono state 432, tre in meno rispetto alle 435 registrate nel 2024.

In aumento del 9,9% le patologie di origine professionale denunciate, pari a 59.857, per la componente in itinere si registra un incremento delle denunce di infortunio (+0,9%) e dei casi mortali (+24,4%).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Sicurezza stradale