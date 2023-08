In viaggio con la Banca d'Italia fa tappa a Trieste con Visco

Promuovere la cultura finanziaria, raccontare la banca centrale e aprire un dialogo diretto con persone, imprese e istituzioni: è l'obiettivo dell'iniziativa "In viaggio con la Banca d'Italia", che dal 3 al 5 settembre farà tappa a Trieste con il governatore Ignazio Visco. Si parte, domenica 3, con un open day e l'apertura al pubblico del palazzo di via Cavour, sede della Banca d'Italia a Trieste. Previsti anche una mostra sulle banconote emesse dall'unità d'Italia all'avvento dell'Euro e momenti informativi sull'attività di ricerca e vigilanza dell'istituto. A seguire - è stato spiegato oggi durante una conferenza -, per il 4 e 5 settembre, sono stati organizzati alcuni incontri su temi come la tutela della clientela bancaria e finanziaria, il mercato del lavoro tra presente e futuro e l'economia e finanza sostenibili. Lunedì 4, nel pomeriggio, Visco incontrerà, a porte chiuse, la comunità scientifica regionale al castello di Miramare, mentre il 5 settembre il governatore sarà presente al Teatro Verdi dove si discuterà di sviluppo sostenibile. Si tratta di un programma, ha spiegato il direttore della sede di Trieste della Banca d'Italia, Marco Martella, "che serve a far conoscere quello che fa attualmente la Banca di Italia, ovvero aggiornare la società, intesa come cittadini, imprese e istituzioni, e a chiarire aspetti della vita economica e finanziaria della collettività su quello che sta avvenendo in un'economia in profondo cambiamento ed evoluzione, con una congiuntura che vede un forte rialzo dei tassi di interesse". Il tutto, ha concluso Martella, nell'ambito della funzione della banca centrale, di essere "al servizio della comunità".