In Usa la concept car Honda HP-X disegnata da Pininfarina

Honda riporta l'orologio indietro di 40 anni con il debutto in Nord America della primissima concept car dell'azienda, la Honda HP-X, durante la Monterey Car Week del mese prossimo, uno dei più importanti raduni mondiali di appassionati di automobili e sport motoristici. Disegnata e costruita dalla celebre casa di design italiana Pininfarina, la radicale HP-X (Honda Pininfarina eXperimental) a forma di cuneo, alla sua prima apparizione pubblica dal 1984, ha preceduto lo sviluppo della supercar Nsx di prima generazione. Dopo un accurato restauro realizzato presso le officine Pininfarina di Cambiano, in Italia, la leggendaria Honda HP-X sarà esposta nella classe delle concept car e dei prototipi a forma di cuneo del 73° Concorso d'Eleganza annuale di Pebble Beach, domenica 18 agosto. 2024. "La Honda HP-X è l'esempio ideale della capacità unica di Pininfarina di presentare idee innovative attraverso concept car che dettano le tendenze future", spiega Felix Kilbertus, chief creative officer di Pininfarina. "In Pininfarina ci impegniamo a infondere i nostri valori di eccellenza nel design in ogni progetto, assicurandoci che l'essenza del marchio con cui collaboriamo rimanga intatta, guardando con fiducia al futuro. La HP-X non entrò in produzione come tale, ma la sua influenza sui successivi modelli Honda e, più in generale, sul panorama automobilistico è innegabile. Rappresenta una testimonianza dello spirito innovativo sia di Honda che di Pininfarina, di ispirazione per gli sviluppi futuri nel settore automobilistico."