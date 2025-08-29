In Usa entrano ufficialmente in vigore i dazi sui pacchi

Con lo scoccare della mezzanotte sulla costa atlantica, negli Stati Uniti sono entrati ufficialmente in vigore i dazi imposti dall'amministrazione Trump sui piccoli pacchi che, fino ad oggi, godevano di un regime di esenzione. Anche i colli postali con un valore inferiore agli 800 dollari, dunque, saranno soggetti a tassazione al loro ingresso sul territorio americano. Gli unici pacchi ad essere esentati sono quelli contenenti 'regali' di valore inferiore ai 100 dollari.
Venerdì 29 Agosto 2025
Ultima oraIn Usa entrano ufficialmente in vigore i dazi sui pacchi