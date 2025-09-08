In Ue -15% società quotate in 12 anni,cresce il capitale privato

A livello europeo, sono sempre più le aziende a lasciare la Borsa: aumenta il delisting, la rimozione di titoli dal mercato regolamentato. Un fenomeno che pesa sull'accesso al capitale, sulla liquidità dei mercati e sulle opportunità per gli investitori. Dal 2010 al 2022 il numero di società quotate nell'UE è sceso di circa il 15% (da 7.400 a poco più di 6.300), mentre nel solo 2023 i mercati Euronext hanno registrato 110 delisting, quasi triplicati rispetto al 2022, con 467 miliardi di euro di capitalizzazione scomparsi dal listino. Nel periodo 2019-2023, sui mercati Euronext si sono verificate 355 operazioni di delisting (+8,5% su base annua composta). Meno società quotate significano meno opportunità di investimento e un mercato più concentrato, dove la liquidità si riduce e la trasparenza si affievolisce. Quindi, ogni delisting intacca l'intero ecosistema finanziario, rendendo più difficile per le PMI raccogliere capitali e aumentando la dipendenza dal credito bancario o dal private equity. Questo il tema centrale del report di Rome Business School "Il fenomeno dei delisting in Europa: dinamiche, attori e implicazioni per i mercati dei capitali" a cura di Francesco Baldi, Docente dell'International Master in Finance di Rome Business School, Massimiliano Parco, Economista, Centro Europa Ricerche e Valerio Mancini, direttore del Centro di Ricerca di RBS.

Andando a guardare da vicino alle singole piazze europee, emerge un quadro variegato, fatto di dinamiche molto diverse tra loro. Parigi resta la Borsa più colpita: nel 2023 ha registrato 22 delisting sul Main Market, con oltre 404 miliardi di euro di capitalizzazione rimossa, quasi l'intero ammontare europeo, superando persino il picco del 2019 (392 miliardi). Milano si distingue invece per la quantità: 24 operazioni complessive nel 2023, in gran parte concentrate nel segmento dedicato alle PMI (16) il cui impatto economico, però, è stato molto polarizzato: più di 10 miliardi di euro di capitalizzazione persi sul listino principale, contro meno di un miliardo sull'Euronext Growth Milan. Ad Amsterdam la situazione è opposta: il 2023 ha segnato il record quinquennale di 13 delisting, ma con un valore economico minimo, appena 6,5 miliardi di euro, ben lontano dai 75 miliardi del 2020 e dai 90 del 2022. Infine, Bruxelles si conferma marginale, con appena 7 delisting e circa 4,9 miliardi di capitalizzazione rimossa, lontani dal picco del 2019 (7,6 miliardi). Il quadro è chiaro: non è il numero di operazioni a determinare l'impatto sistemico, ma la natura e la dimensione delle società coinvolte. "Il fenomeno dei delisting in Europa non può essere letto solo come un segnale di debolezza del mercato azionario regolamentato, ma anche come il risultato di un processo di riorganizzazione strategica, in cui le imprese valutano l'opportunità della quotazione alla luce dei mutamenti del contesto competitivo, finanziario e regolamentare", spiega Francesco Baldi.

Tra gli attori maggiormente coinvolti nel fenomeno di delisting in Europa gli attivisti e gli investitori istituzionali. Gli attivisti sono fondi hedge o investitori che, pur con partecipazioni ridotte, spingono le aziende a cambiare governance o strategia, fino a favorire il delisting. Accanto a loro, gli investitori istituzionali, fondi pensione, assicurazioni e asset manager, orientano invece le imprese verso sostenibilità, ESG e strategie di lungo periodo. Nel primo semestre del 2025 si sono registrate 129 campagne attiviste a livello globale, un dato in lieve calo (-12% sull'anno precedente) ma con un ruolo sempre più rilevante in Europa (Barclays, 2025). I modelli previsivi di Alvarez & Marsal individuano già oltre 140 potenziali target europei nei prossimi 18 mesi.