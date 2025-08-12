In rialzo l'indice italiano del gas a 35,83 euro al MWh

Il valore dell'indice Igi (Italian Gas Index) per l'12 agosto è pari a 35,83 euro al MWh, in rialzo rispetto al 11 agosto attestatosi a 35,31 euro al MWh. L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.