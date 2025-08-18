Domenica 17 Agosto 2025

La Ue allargata si gioca il futuro

Gabriele Canè
La Ue allargata si gioca il futuro
Ultima ora
In rialzo l'indice italiano del gas
18 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
In rialzo l'indice italiano del gas

Il valore dell'indice Igi (Italian Gas Index) per il 18 agosto è pari a 34,53 euro al MWh, in rialzo rispetto al 17 agosto attestatosi a 33,70 euro al MWh. L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

