In lieve calo l'indice italiano del gas a 36,51 euro MWh

Il valore dell'indice Igi (Italian Gas Index) per il 10 luglio è pari a 36,51 euro MWh, in lieve ribasso rispetto al 9 luglio attestatosi a 36,61 euro MWh. L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.