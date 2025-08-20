Lunedì 18 Agosto 2025
Il mezzo sorriso della premier
Pier Francesco De Robertis
Il mezzo sorriso della premier
In leggero rialzo l'indice italiano del gas
20 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
In leggero rialzo l'indice italiano del gas

Per il 20 agosto è pari a 34,75 euro a MWh

Per il 20 agosto è pari a 34,75 euro a MWh

Per il 20 agosto è pari a 34,75 euro a MWh

Il valore dell'indice Igi (Italian Gas Index) per il 20 agosto è pari a 34,75 euro a MWh, in leggero rialzo rispetto al 19 agosto attestatosi a 34,53 euro/MWh. L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

