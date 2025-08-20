In leggero rialzo l'indice italiano del gas

Il valore dell'indice Igi (Italian Gas Index) per il 20 agosto è pari a 34,75 euro a MWh, in leggero rialzo rispetto al 19 agosto attestatosi a 34,53 euro/MWh. L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.