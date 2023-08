In Germania l'inflazione sale poco sopra la stima degli analisti

In Germania l'indice dei prezzi al consumo in agosto è salito del 6,1% su base annua contro una stima degli analisti di una crescita del 6,0% e un aumento del 6,2% in luglio. Su base mensile l'aumento è dello 0,3%, lo stesso valore previsto dagli economisti e identico a quello di luglio. L'indice armonizzato, parametro leggermente diverso rispetto al dato assoluto, è invece cresciuto in Germania in agosto del 6,4% su base annua contro una stima degli analisti di una crescita del 6,3%. Su base mensile l'aumento dell'indice armonizzato è dello 0,4%, rispetto a un aumento previsto dello 0,3% e un rialzo dello 0,5% in luglio.