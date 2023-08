In Germania i dati definitivi confermano inflazione al 6,2%

I dati definitivi dell'istituto di statistica tedesco confermano quelli provvisori di fine luglio, il tasso di inflazione in Germania, misurato come variazione su base annua dell'indice dei prezzi al consumo, si è attestato a +6,2% a luglio 2023. A giugno 2023, il tasso di inflazione è stato pari a +6,4%. "Il tasso di inflazione è leggermente diminuito, ma rimane a un livello elevato", afferma Ruth Brand, presidente dell'Ufficio federale di statistica. "Soprattutto l'andamento dei prezzi dei generi alimentari continua ad avere un effetto al rialzo sull'inflazione. Inoltre, l'aumento dei prezzi dell'energia è stato ancora una volta leggermente maggiore rispetto ai due mesi precedenti" agigunge. L'Ufficio federale di statistica (Destatis) riferisce inoltre che i prezzi al consumo a luglio 2023 sono aumentati dello 0,3% rispetto a giugno 2023, anche in questo caso una conferma del dato provvisorio.