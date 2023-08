In Fvg il parco mezzi trasporto pubblico più giovane d'Italia

Il trasporto pubblico locale del Fvg ha il parco mezzi più giovane d'Italia, con una media di 7,5 anni per ogni bus, e fa continui investimenti su transizione ecologica, sicurezza di autisti e passeggeri e information technology. È emerso all' incontro "Presente e futuro del trasporto pubblico locale", nell'ambito della rassegna "Economia sotto l'ombrellone", di Lignano Pineta (Udine). Inoltre, i prossimi investimenti ammontano a 250 milioni da parte della Regione e saranno utilizzati per mezzi meno inquinanti o a emissioni zero. "Il trasporto pubblico in questa regione - ha spiegato il d.g. di Apt Gorizia, Luca Di Benedetto - è gestito dal Consorzio Tpl Fvg che raggruppa oltre alle nostre due aziende, l'Atap di Pordenone e TriesteTrasporti, grazie a contratto di servizio attivo con la Regione dal giugno 2020 e che durerà 10 anni, più eventuali 5 di proroga, e che ci impone, fra l'altro, di implementare determinati servizi a favore dell'utenza". "In questo momento - ha spiegato il direttore d'esercizio di "Arriva Udine", Emilio Coradazzo - abbiamo su una flotta di 402 mezzi, 69 a metano, con altri 12 in arrivo e un obiettivo di arrivare al 2030 con almeno 163 mezzi a metano. Recentemente, siamo partiti con la linea sperimentale per il centro storico di Udine servita da 3 mezzi elettrici da 9 metri; nel 2024 se ne aggiungeranno altri 2; l'obiettivo è 15 mezzi elettrici entro il 2030".