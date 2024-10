L'indice dei prezzi al consumo in Francia in ottobre è cresciuto dello 0,2% su base mensile, in linea con le previsioni degli analisti, un dato che si confronta con il calo dell'1,3% di settembre. L'indice armonizzato registra un aumento dello 0,3% contro una media delle stime dello 0,2%. Su base annua l'indice dei prezzi al consumo cresce dell'1,2%, mentre il dato armonizzato sale dell'1,5%.