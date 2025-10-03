In Eurozona -0,3% prezzi produzione industriale ad agosto

Secondo le prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, ad agosto i prezzi alla produzione industriale sono diminuiti dello 0,3% rispetto a luglio nell'area dell'euro e dello 0,4% nell'Ue. A luglio erano cresciuti dello 0,3% nell'Eurozona e dello 0,6% nell'Ue.

Nell'area dell'euro ad agosto i prezzi alla produzione industriale sono diminuiti dello 0,1% per i beni intermedi, dell'1,3% per l'energia, aumentati dello 0,1% per i beni strumentali, e diminuito dello 0,1% per i beni di consumo durevoli, e aumentati dello 0,1% per i beni di consumo non durevoli.

I prezzi dell'industria totale, esclusa l'energia, sono rimasti stabili.