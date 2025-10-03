Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Scopero generale oggiFlotilla ultime notizieItaliani FlotillaHamas TrumpTaglio IrpefAttentato Manchester
Acquista il giornale
Ultima oraIn Eurozona -0,3% prezzi produzione industriale ad agosto
3 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. In Eurozona -0,3% prezzi produzione industriale ad agosto

In Eurozona -0,3% prezzi produzione industriale ad agosto

A luglio erano cresciuti dello 0,3%

Secondo le prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, ad agosto i prezzi alla produzione industriale sono diminuiti dello 0,3% rispetto a luglio nell'area dell'euro e dello 0,4% nell'Ue. A luglio erano cresciuti dello 0,3% nell'Eurozona e dello 0,6% nell'Ue.

Nell'area dell'euro ad agosto i prezzi alla produzione industriale sono diminuiti dello 0,1% per i beni intermedi, dell'1,3% per l'energia, aumentati dello 0,1% per i beni strumentali, e diminuito dello 0,1% per i beni di consumo durevoli, e aumentati dello 0,1% per i beni di consumo non durevoli.

I prezzi dell'industria totale, esclusa l'energia, sono rimasti stabili.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Unione Europea