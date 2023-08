In Europa in calo gli indici Pmi dei servizi, sotto le stime

I dati complessivi dell'Eurozona confermano quelli di Germania e Francia. L'indice Pmi del settore manifatturiero in agosto sale a quota 43,7 rispetto ai 42,6 punti previsti e ai 42,7 di luglio, mentre scende il comparto dei servizi. In particolare, il Pmi composito europeo dei servizi è a 47 punti contro i 48,5 stimati in media dagli analisti, mentre l'indice dei direttori degli acquisti del settore è a quota 48,3 rispetto ai 50,5 previsti.