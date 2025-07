In Europa a giugno mercato auto -5,1%, bene le elettriche

Nel mese di giugno in Europa, Paesi Efta e Regno Unito sono state immatricolate 1.243.732 auto, il 5,1% in meno dello stesso mese del 2024. Nella prima metà dell'anno - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - le immatricolazioni sono state 6.815.320, in calo dello 0,9% sull'analogo periodo dell'anno scorso. In aumento le vendite di auto elettriche pure: a giugno 239.073, in crescita del 14,5%, mentre nel semestre hanno raggiunto quota 1.190.346, con un incremento del 24,9%.

Nel mese di giugno Stellantis ha immatricolato 180.907 auto, il 12,3% in meno dello stesso mese del 2024. La quota di mercato è pari al 14,5% contro il 15,7% di un anno fa. Nei sei mesi il gruppo ha venduto 1.040.902 auto, in calo del 9,1% sull'analogo periodo dell'anno scorso. La quota di mercato scende dal 16,7% al 15,3%.