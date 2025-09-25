In Europa +4,7% le vendite di auto in agosto, cresce Stellantis

Nel mese di agosto In Europa Occidentale (Ue + Efta + Regno Unito) sono state immatricolate 791.349 auto, il 4,7% in più dello stesso mese del 2024. Da inizio anno - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state vendute complessivamente 8.691.840 vetture, con un incremento dello 0,4% sull'analogo periodo dell'anno scorso.

Nei primi otto mesi del 2025 nella Ue sono state immatricolate 1.132.603 auto elettriche, pari al 15,8% del mercato europeo.

Il gruppo Stellantis ha venduto in Europa, Paesi Efta e Regno Unito nel mese di agosto 106.078 auto, il 2,2% in più dello stesso mese del 2024. La quota di mercato è pari al 13,4% contro il 13,7% dell'anno precedente. Da inizio anno le immatricolazioni del gruppo sono state 1.298.913, con una flessione del 7,4% sull'analogo periodo 2024. La quota è in calo dal 16,2% al 14,9%.