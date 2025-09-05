Venerdì 5 Settembre 2025

Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Giorgio ArmaniImpero ArmaniGuerra Ucraina RussiaQualificazioni mondialiOrari F1Vuelta 2025
Acquista il giornale
Ultima oraIn corso lo sciopero dei treni di Usb e Sgb, disagi fino alle 18
5 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. In corso lo sciopero dei treni di Usb e Sgb, disagi fino alle 18

In corso lo sciopero dei treni di Usb e Sgb, disagi fino alle 18

Possibili cancellazioni e ritardi anche dopo l'orario

Possibili cancellazioni e ritardi anche dopo l'orario

Possibili cancellazioni e ritardi anche dopo l'orario

Prosegue fino alle 18 di oggi lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati autonomi Usb, Sgb e Assemblea Nazionale PDM/PDB. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, secondo quanto spiegato da Fs, potranno protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale.

Trenitalia - tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio - invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l'app di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del gruppo Fs, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TrasportiSciopero