Rendimenti dei titoli di Stato in calo in attesa dei dati sul mercato del lavoro negli Usa, in programma nel primo pomeriggio. Il decennale italiano che è sul 3,6% flette di 3,5 punti base mentre lo spread con il Bund oscilla sui 143 dell'avvio di giornata. -3,5 punti base per il dieci anni francese al 2,87% e tedesco al 2,16%. I Treasury segnano -2,7 punti base e sono al 3,69%.