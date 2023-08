In calo la borsa di Tokyo (-0,62%), preoccupa la Cina

La Borsa di Tokyo conclude gli scambi in calo, con gli investitori che anticipano ulteriori strette monetarie da parte della Fed, mentre preoccupa la frenata dell'economia cinese. In chiusura l'indice di riferimento Nikkei ritraccia sui minimi in due mesi e mezzo, cedendo lo 0,62%, a quota 31.428,55, con una perdita di 197 punti. Sul fronte valutario il dollaro decelera dai massimi in 9 mesi sullo yen, a un livello 145,40, e la divisa nipponica è stabile sull'euro a 158,10.