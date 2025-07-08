Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Voto, insidie più che soluzioni
In Borsa scatto Unicredit e Bpm, su rumor intervento Ue

Scatto di Banco Bpm e Unicredit a Piazza Affari, con l'istituto di Piazza Meda che avanza del 3% a 10,44 euro e quello guidato da Andrea Orcel che sale dell'1,4% a 58,16 euro.

A dare una scossa ai titoli le indiscrezioni di Bloomberg secondo cui la Ue contesterà al governo italiano le prescrizioni imposte a Unicredit con il golden power. Secondo l'agenzia americana la DgComp invierà a breve le sue valutazioni formali, affermando che il governo non aveva il diritto di intervenire nell'acquisizione di Banco Bpm da parte di UniCredit e che, in base alle norme europee sulle concentrazioni, solo Bruxelles aveva il potere legale di imporre paletti all'operazione.

