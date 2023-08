In autostrada la benzina self è oltre i 2 euro, servito 2,25

Forti aumenti sul mercato dei prodotti petroliferi del Mediterraneo ieri pomeriggio in chiusura. La verde si è riavvicinata ai massimi dell'anno toccati a fine luglio, mentre i gasoli hanno raggiunto livelli che non si registravano da gennaio. Come rilevato dalla Staffetta Quotidiana, questa mattina sulla rete carburanti per ora si è mossa solo IP che ha rincarato di 1 centesimo benzina e diesel. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,933 euro/litro (-1 millesimo), compagnie 1,939, pompe bianche 1,920), gasolio self service a 1,818 euro/litro (+1), compagnie 1,822, pompe bianche 1,807). Benzina servito a 2,067 euro/litro (invariato), compagnie 2,111, pompe bianche 1,980), gasolio servito a 1,952 euro/litro (+1, compagnie 1,995, pompe bianche 1,868). Gpl servito a 0,702 euro/litro (invariato, compagnie 0,712, pompe bianche 0,689), metano servito a 1,397 euro/kg (-2, compagnie 1,408, pompe bianche 1,387), Gnl 1,218 euro/kg (-2, compagnie 1,226 euro/kg, pompe bianche 1,211 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,002 euro/litro (servito 2,256), gasolio self service 1,894 euro/litro (servito 2,155), Gpl 0,840 euro/litro, metano 1,528 euro/kg, Gnl 1,296 euro/kg. Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1391,47 euro per mille litri, diesel a 1345,26 euro per mille litri.