Martedì 9 Settembre 2025

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Proteste NepalStefano BenniFlotillaMaltempo ItaliaFrancia
Acquista il giornale
Ultima oraIn arrivo nuove norme sicurezza lavoro con decreto legge
9 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. In arrivo nuove norme sicurezza lavoro con decreto legge

In arrivo nuove norme sicurezza lavoro con decreto legge

Si punta ad aumentare la prevenzione e a migliorare i controlli

Si punta ad aumentare la prevenzione e a migliorare i controlli

Si punta ad aumentare la prevenzione e a migliorare i controlli

In arrivo un decreto legge con ulteriori misure sulla salute e sicurezza sul lavoro, con l'obiettivo di aumentare la capacità di prevenire gli infortuni, migliorare l'efficacia dei controlli, rafforzare la formazione e attivare iniziative di sensibilizzazione sulla cultura della sicurezza. Sul testo, a cui sta lavorando il ministero guidato da Marina Calderone, continua il confronto con i sindacati e le imprese e, a quanto si apprende, i tempi dovrebbero essere stretti. Per migliorare l'efficacia dei controlli, il decreto punta anche ad utilizzare le informazioni già presenti sulle piattaforme come Siisl (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata