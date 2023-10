In 10 video pillole, i consigli per gestire i debiti

Dieci video pillole con consigli su come gestire i propri debiti, illustrare le buone prassi da seguire in caso di contatto da parte di una società di recupero del credito. Il progetto di educazione finanziaria arriva dal dal Forum Unirec-Consumatori - il tavolo di lavoro permanente tra le imprese aderenti a Unirec e 7 delle principali Associazioni dei Consumatori italiane Le 10 video pillole realizzate "ripercorrono le varie fasi del recupero e gestione del credito, passando dal primo contatto telefonico alla fase legale e illustrando anche i rischi del settore, mettendo in guardia sui comportamenti scorretti e le false promesse". Gli operatori e i cittadini si trovano spesso davanti a difficoltà dovute alla poca conoscenza del processo di recupero che segue diversi passi legali. In quest'ottica questa iniziativa si pone come finalità la formazione del consumatore e la promozione delle capacità consulenziali e di mediatori dei professionisti della gestione del credito. Il comparto oggi occupa oltre 15 mila addetti, un bacino di professionalità a supporto di cittadini e imprese. Le videopillole sono da oggi disponibili anche sui siti www.forum-unirec-consumatori.it e www.unirec.it. "Si tratta di un progetto inedito che punta a rendere più facile per i cittadini la comprensione delle diverse fasi che si prospettano in caso di recupero del credito, dal primo contatto telefonico ai possibili sviluppi di ogni pratica. Dalla prima clip riguardante il contatto telefonico alle successive che esplorano l'ambito stragiudiziale e legale, ai rischi di affidarsi alle debt agency, gli utenti verranno indirizzati sulle buone prassi da tenere e i punti salienti della normativa, incentivando la comunicazione con l'operatore di tutela del credito. Crediamo molto in questo progetto, la presentazione di oggi è solo un primo passo, continueremo a promuoverlo nel corso di tutto l'anno" - ha dichiarato Carlo Giordano Presidente del Forum Unirec-Consumatori