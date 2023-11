Imprese italiane, l'India è un'opportunità da non perdere

In una fase storica caratterizzata da profonde sfide globali e da una ridefinizione degli equilibri geopolitici, l'India, uno dei Paesi a più rapida crescita al mondo, sta attirando sempre più l'attenzione del mondo. Dal 2000, quando occupava la tredicesima posizione per dimensione dell'economia, il Paese è balzato alla quinta nel 2022 e si prevede che raggiungerà la terza già nel 2027. A sostenerlo è Sace nel focus "Il momento dell'India: una vera chance per l'Elefante (e per le imprese italiane)". Secondo il focus, le potenzialità dell'India "fanno pensare non solo a un incremento dei flussi futuri di export italiano - confermando le tendenze già in atto nel 2023 (+11,5% nei primi 8 mesi rispetto allo stesso periodo del 2022) e le nostre previsioni per il 2024 (+4,8%) e per il biennio 2025/26 (+5%) - ma anche a una progressiva ricomposizione del paniere di beni esportati". Il focus evidenzia inoltre il boom demografico - la popolazione (1,428 miliardi) ha superato quella cinese nel 2023 - e la forza lavoro prevista in espansione fino al 2032. L'aumento della popolazione e dei redditi disponibili "favorirà le vendite di beni di consumo, come quelli del Made in Italy tradizionale, mentre le prospettive di sviluppo dell'industria manifatturiera favoriranno quelle di prodotti a elevato contenuto tecnologico, come quelli dei settori della meccanica strumentale e degli apparecchi elettrici".