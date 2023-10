Imprese in difficoltà, Bonomi sui finanziamenti

Le imprese stanno incontrando difficoltà nel richiedere finanziamenti, sia a causa dell'aumento dei tassi sia a causa della contrazione del commercio internazionale in atto a livello globale. Lo ha dichiarato all'ANSA il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in occasione dell'Assemblea degli Industriali di Vicenza. "Ciò - ha aggiunto - sta portando ad una riduzione della propensione agli investimenti. Siamo preoccupati perché dobbiamo investire per aderire alle transizioni verdi e digitali".