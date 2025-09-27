Impresa, contatti esclusivi per acquisizione da parte di Mfe

Il gruppo media portoghese Impresa "è stato informato dal suo azionista di maggioranza di essere in contatto, in esclusiva, con il gruppo Mfe per valutare potenziali operazioni societarie volte all'acquisizione di una partecipazione rilevante in Impresa, sebbene non vi sia attualmente alcun accordo vincolante in tal senso". Lo afferma un comunicato di Impresa che detiene in Portogallo alcune pubblicazioni cartacee e canali televisivi.

I contatti con il Biscione sono in corso da anni e ora la Consob portoghese ha chiesto a Impresa una nota sulle voci di possibili formalizzazioni a breve.

Impresa è una società che divide la sua attività in tre divisioni principali, a partire dal segmento della televisione, che genera la gran parte dei ricavi e comprende la produzione di video e il funzionamento dei canali televisivi privati in Portogallo, come Sic, Sic Noticias, Sic Radical, Sic Internacional.

Poi vi sono le pubblicazioni cartacee (dove detiene quotidiani e riviste, compresi titoli come Expresso, Visao, Exame e Caras) e attività nel settore immobiliare, soluzioni multimediali e soluzioni tecnologiche di geo-localizzazione.

Il Biscione da tempo valuta una possibile acquisizione, nei primi momenti secondo fonti di mercato proposta proprio dal gruppo portoghese, e ora starebbe osservando soprattutto l'ingente debito di Impresa e il possibile perimetro di interesse.