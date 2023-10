Impianto algovoltaico realizzato in Italia, primo caso

Enea, in collaborazione con Enel Green Power, ha realizzato il primo impianto algovoltaico in Italia, in grado di unire l'energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici con la produzione di microalghe destinate all'alimentazione, alla cosmesi e alla farmaceutica. Lo ha reso noto l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile. L'impianto, appena ultimato presso il Centro Ricerche Enea di Portici (Napoli) nell'ambito di un accordo con Enel Green Power, prevede una produzione annua di circa 30 chilogrammi di alghe essiccate su una superficie di 40 metri quadrati e una potenza di 7 kWp (kilowatt picco). Secondo Enea, questo impianto permette anche di coltivare microalghe a elevato valore commerciale (da 100 a 600 euro al chilo). Carmine Cancro, ricercatore del laboratorio Enea di Smart Grid e Reti Energetiche presso il Centro Ricerche di Portici, ha sottolineato i vantaggi di questo approccio: "Le alghe consentono di sfruttare l'energia solare meglio delle colture tradizionali poiché hanno una maggiore efficienza fotosintetica; inoltre, hanno un elevato valore ambientale in quanto consumano anidride carbonica trasformandola in biomassa tramite fotosintesi e rilasciando ossigeno puro in atmosfera. Non ultimi gli aspetti pratici, come la possibilità di 'retrofit' di impianti fotovoltaici esistenti". L'impianto algovoltaico è una delle novità che Enea presenterà a 'Zero Emission Mediterranean 2023', la manifestazione dedicata alle tecnologie green in programma alla Fiera di Roma fino al 12 ottobre.