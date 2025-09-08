Imparato, 'target Ue per transizione non raggiungibili'

"Gli obiettivi fissati dall'Europa per il settore auto per il 2030 e 2035 non sono più raggiungibili, a meno che non si ipotizzi di andare incontro a un crollo del mercato di circa il 30% o al tracollo finanziario di tutti i produttori in Europa. Accogliamo quindi con grande favore la discussione strategica sull'evoluzione della normativa in Europa, è una discussione importante". Lo ha detto Jean-Philippe Imparato, responsabile dell'Europa di Stellantis, durante una tavola rotonda nell'ambito dello IAA Mobility 2025, il Salone dell'auto di Monaco.