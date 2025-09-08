Lunedì 8 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti

Ultima oraImparato, 'con nuovo piano non più 100% elettrico'
8 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Imparato, 'con nuovo piano non più 100% elettrico'

''Filosa darà visione da qui a cinque, probabilmente dieci anni'





"Gran parte dei contenuti del piano Dare Forward sono ancora validi, maturi e possono essere confermati. Alcuni probabilmente cambieranno. L'elettrificazione al 100% entro il 2030 non è più raggiungibile, per ovvie ragioni legate all'evoluzione del mercato". Lo ha detto Jean-Philippe Imparato, responsabile Europa di Stellantis, al Salone di Monaco.

"Con il ceo Filosa abbiamo cominciato la settimana scorsa a discutere di Dare Forward. Sono sicuro che Filosa darà anche aggiornamenti sulla visione perché abbiamo bisogno che ci presenti la visione di ciò che Stellantis potrà essere da qui a 5 anni, probabilmente 10 anni" ha aggiunto.

© Riproduzione riservata

