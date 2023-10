Ilva, Bernabè avverte rischio stop fornitura gas

Esiste il rischio imminente di un'interruzione della fornitura di gas ad Acciaierie d'Italia. È necessario un pagamento iniziale (caparra) di circa 100 milioni al fornitore, ma la società non è in grado di farlo. Questo è quanto dichiarato dal Presidente di Acciaierie d'Italia, Franco Bernabè, durante un'audizione presso la Commissione Attività Produttive della Camera. Ha spiegato che "il servizio di fornitura del gas in regimi di default di cui Acciaierie beneficia in questo periodo è destinato a concludersi a breve. Sarà sostituito da una fornitura commerciale che la situazione finanziaria dell'azienda rende estremamente difficile".