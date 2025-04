Illycaffè rinnova il cda e punta all'espansione in Europa e USA

Michaela Tod, Marco Bizzarri e Gianmario Tondato Da Ruos debuttano nel cda di Illycaffè. L'assemblea dei soci li ha nominati il 29 aprile, rinnovando il cda. Andrea Illy è stato confermato come presidente e Cristina Scocchia sarà l'amministratore delegato per un altro triennio. Sono stati riconfermati nel Anna Illy Jr., Carolyn Dittmeier, Marianne Kirkegaard, Robert Agostinelli, Paola Cillo e Raffaele Jerusalmi è stato nominato vicepresidente.

Il nuovo corso di Illycaffè "prevede una revisione del posizionamento geografico, con grande attenzione all' Europa, dove esistono interessanti margini per rafforzare la competitività. Senza trascurare gli Stati Uniti, con la ricerca di partnership istituzionali mirate al miglioramento della produzione agricola in America Latina" spiega una nota. Il gruppo cercherà inoltre "un rapporto ancora più diretto con il consumatore, con prodotti ad alto contenuto di servizio e con innovazioni tecnologiche che permettano maggior integrazione tra macchina e caffè".

"Con il nuovo assetto del cda illycaffè è 'fit for fight' e pronta a dare un'accelerazione che può portare a breve e medio termine al raddoppio del business. Con l'ad Cristina Scocchia che, nel primo triennio, ha portato una crescita organica da record declinata su tutti i principali canali e mercati, siamo pronti ad affrontare questo momento di incertezza, consapevoli della nostra solidità e al tempo stesso predisponendo strategie e pianificazioni mirate" ha commentato Andrea Illy.