2 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
illycaffè rileva Capitani, macchine da caffè

Gruppo Nem, rilevato l'80% dell'azienda comasca

Illycaffè ha rilevato l'80% della Capitani, azienda di Solbiate con Cagno (Como), specializzata in progettazione e produzione di macchine da caffè. La famiglia Capitani manterrà la restante quota del 20%. Lo riportano i quotidiani del Gruppo Nem ricordando che l'azienda, fondata nel 1979, è considerata un'eccellenza del settore, per qualità tecnica, innovazione ed efficienza industriale.

L'obiettivo di illycaffè con questa acquisizione sarebbe rafforzare la filiera produttiva italiana e consolidare il posizionamento nel mercato premium globale. "Una tappa fondamentale della nostra strategia di crescita", l'ha definita l'a.d. Cristina Scocchia. "Non più solo caffè, ma un sistema integrato che comprende il prodotto e le macchine per prepararlo". Così anche da "ridurre la dipendenza da fornitori extraeuropei e di valorizzare l'eccellenza produttiva italiana".

In uno scenario geopolitico instabile e in un contesto economico difficile con la materia prima a costi triplicati, Scocchia riafferma il suo stile: "In salita si accelera".

