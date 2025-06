Illycaffè acquisisce controllo del distributore svizzero

Illycaffè S.p.A. ha comunicato di aver acquisito il controllo del 100 per cento del distributore svizzero, con sede a Thalwil. Attraverso questa acquisizione illycaffè potrà ampliare la presenza in tutti i principali canali distributivi, potenziare la "brand experience" e incrementare l'efficienza operativa, in linea con i propri obiettivi di crescita e di sviluppo internazionale, rende noto la casa di caffè triestina. L'operazione è "un'ulteriore conferma della volontà dell' azienda di proseguire nel proprio piano di investimenti nonostante il contesto macroeconomico e geopolitico complesso e la continua volatilità del prezzo del caffè verde che è triplicato negli ultimi tre anni", conclude la nota.

"Il mercato svizzero è altamente strategico per dimensione, premiumness e potenziale, rappresentando una significativa area di crescita per il brand. L'acquisizione si inserisce altresì nella più ampia strategia di rafforzamento del presidio diretto nei mercati chiave europei", ha commentato l'a.d. di illycaffè Cristina Scocchia.