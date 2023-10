Illy, Separazione dei rami industriali completata

Riccardo Illy controllerà il 95 per cento del Polo del Gusto tramite la holding EXGI Srl, mentre il 2,5% continuerà a essere posseduto dal Gruppo Illy e il restante 2,5 per cento dalla famiglia Ponti. Anna e Andrea controlleranno l'80,5 per cento della RAA Spa, finanziaria che già ha rilevato la quota di Francesco Illy e che controlla la gruppo Illy, mentre il 19,5 per cento farà capo a Daria Illy, figlia di Riccardo. E' stato deciso oggi nel corso delle assemblee straordinarie convocate per completare la scissione delle holding del gruppo. Dunque il controllo del Polo del Gusto passerà a Riccardo Illy (che è già presidente) mentre la maggioranza assoluta del ramo controllante la illycaffè rimarrà in capo ai fratelli Anna e Andrea Illy. In precedenza, nell'ambito del riassetto annunciato a fine 2022, la Mastrojanni era stata ceduta a Francesco Illy, che usciva dalla holding di famiglia. Inoltre, Anna e Andrea controlleranno, rispettivamente, la Sunshine Srl e la Finilly Srl, risultanti dalla scissione del Gruppo Illy, che deterranno entrambe circa il 5 per cento della illycaffè. La Gruppo Illy continuerà a controllare circa il 70 per cento della illycaffè, di cui il fondo Rhône Capital rimarrà socio al 20 per cento. "La finalità dell'operazione - hanno dichiarato congiuntamente Anna, Andrea e Riccardo Illy - è creare maggiore valore economico e prospettive di lungo termine per tutti gli stakeholder attraverso specializzazione dei mestieri e semplificazione delle compagini azionarie, salvaguardando i rapporti armoniosi tra i diversi rami". Entro dicembre l'operazione sarà perfezionata. Gruppo Illy Spa, presieduta da Anna Illy, è la Holding della famiglia Illy, costituita nel 2004 con sede amministrativa a Trieste; illycaffè, è l'azienda del caffé fondata nel 1933 a Trieste (oggi guidata dalla terza generazione della famiglia e presieduta da Andrea Illy); Polo del Gusto è stata costituita nel 2019 con sede a Milano.