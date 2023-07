Illumia, superato il miliardo di fatturato nel 2022

Un fatturato che per la prima volta ha superato il miliardo di euro nel 2022, anche se il dato è dovuto anche alla crescita dei prezzi del gas l'anno scorso, ma che ha portato a un margine operativo lordo a 53,1 milioni, in crescita rispetto ai 32,8 milioni del 2021. Sono i dati presentati oggi dal gruppo Tremagi, la holding che controlla le attività di Illumia, che sottolinea come il fatturato sia crescito del 27% rispetto all'anno precedente e registrato un risultato prima delle imposte pari a 17 milioni di euro. Oltre ai dati sul 2022, con l'Ebit che è raddoppiato rispetto al 2021 a 20,2 milioni, Illumia, che si occupa di energia, gas, risparmio energetico e fibra, ha anche presentato il piano industriale per i prossimi cinque anni, che punta a raddoppiare gli attuali 500mila clienti, ma in particolare il piano prevede una pipeline da 100 MW di progetti rinnovabili. "Dagli eventi degli ultimi anni, tra Covid e crisi energetica, quello che abbiamo capito è che vi è una grande debolezza sistemica a livello energetico in Europa e in Italia. Siamo stati succubi di un fornitore unico, la Russia, e abbiamo visto come questo abbia portato a un balzo dei prezzi, a causa della diminuzione dell'offerta. Non ci vogliamo ritrovare in questa situazione e per questo abbiamo deciso di entrare anche nella produzione energetica, proprio per coprire le necessità energetiche di Illumia. Il nostro obiettivo è raggiungere un milione di clienti nei prossimi 5 anni e per farlo puntiamo a produrre 100 MW, oltre a investimenti nel settore green" ha dichiarato Marco Bernardi, presidente di Illumia. Un progetto che, come sottolinea il presidente Bernardi, si concentrerà con siti produttivi nel Centro Nord, in particolare tra Emilia Romagna, Marche, Lazio e Toscana, a causa dei "tempi di allaccio alla rete infiniti che ci sono purtroppo al Sud, dove avremmo investito volentieri".