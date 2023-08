Iliad, nel semestre ricavi +10,4%, accelera l'Italia

Iliad chiude il primo semestre 2023 "accelerando la propria conquista di quote di mercato in tutti i suoi segmenti e sovraperformando il settore europeo in termini di crescita dei ricavi". I ricavi, si legge in una nota, hanno raggiunto i 4,44 miliardi di euro (+10,4%), nel dettaglio +7,7% in Francia, +12,2% in Italia e +17,9% in Polonia. In Italia, nel secondo trimestre, "ha mantenuto la sua posizione di leader in termini di reclutamento di nuovi abbonati netti mobile (+267.000)" superando i 10 milioni e 116 mila clienti con una quota di mercato di circa il 12,9 per cento. Nel segmento fiber-to-the-home (FTTH) ha superato i 149 mila utenti, traguardando una quota di mercato di più del 3,5% in poco più di un anno. "Nonostante il contesto di inflazione e l'aumento dei prezzi dell'energia, l'ebitdaAl del gruppo è cresciuto del 4,1% anche grazie "a una forte leva operativa in Italia (ebitdaAl 117 milioni +34,5%). Gli investimenti del gruppo ammontano nel primo semestre 2023 a 1,04 miliardi di euro, pari al 23,4% dei ricavi, in leggera crescita (+1,9%). Il free cash flow operativo è aumentato dell'8,1% nel primo semestre a 602 milioni di euro, con un aumento di 45 milioni di euro su 12 mesi e guidato dall'Italia il cui contributo negativo è stato notevolmente ridotto (negativo per 5 milioni). "Guardiamo con grande fiducia al prossimo semestre anche grazie al lancio di iliadSpace, le cui prime settimane di attività ci hanno permesso di ampliare la nostra rete di distribuzione, essere sempre più capillari e creare un rapporto di fiducia anche con i nuovi negozi di telefonia specializzati" commenta Benedetto Levi, amministratore delegato di iliad Italia.