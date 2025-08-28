Iliad, nel semestre ebitda +10% sopra i 2 miliardi

Nel primo semestre 2025 Iliad ha registrato "la crescita più elevata tra le principali società di telecomunicazioni europee da oltre tre anni. In Francia è stato l'unico dei quattro operatori nazionali a registrare una crescita organica mentre in Italia è stata leader per il 29° trimestre consecutivo in termini di net-add nel mercato della telefonia mobile". Il gruppo ha registrato ricavi per 5,086 miliardi (+3,8%) 4,693 miliardi quelli da servizi in crescita del 4,3%; un aumento del 10% dell'EBITDAaL a 2,046 miliardi, un aumento del 20% del free cash flow a 1,168 miliardi e 700 milioni di utile contro i 250 del primo semestre 2024.