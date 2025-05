Iliad Italia: ricavi in crescita del 9,4% nel primo trimestre 2025

Iliad chiude il primo trimestre in Italia con ricavi in crescita del 9,4% a 298 milioni, un ebitdaaL in crescita del 24,4% a 89 milioni di euro. In crescita anche i clienti, quelli del mobile sono 11,854 milioni e del fisso 389 mila. "Il 2025 è iniziato con ottimi risultati" commenta l'ad Benedetto Levi.

Il gruppo francese ha chiuso il trimestre con un fatturato complessivo di 2 miliardi e 535 milioni (+4,3%), un ebitda after lease di 931 milioni (+6%) e un free cash flow operativo di 503 milioni (+9,3%) confermano l'obiettivo per il 2025 di generare 2 miliardi di free cash flow operativo.