Iliad Italia: Perdita quasi dimezzata, utile di gruppo in crescita

I conti di Iliad in Italia restano in rosso ma la perdita è quasi dimezzata da 61 a 36 milioni di euro, così come la perdita operativa che da 42 milioni si dimezza a 21 milioni.

Il gruppo francese ha visto invece un balzo dell'utile del periodo a 522 milioni di euro grazie, spiega una nota, "alla plusvalenza di 466 milioni di euro derivante dalla vendita del 50% di OpCore (la jv nei datacenter, ndr) a Infravia" annunciata all'inizio di aprile.

OpCore era stata creata nel giugno 2023 per riunire le attività di data center precedentemente gestite dalla controllata di Iliad, Scaleway. L'utile operativo di gruppo è cresciuto del 9,7% a 371 milioni.