Iliad, +10% a 6,8 miliardi, Italia soddisfatta

Il gruppo francese delle TLC Iliad ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con ricavi per 6,8 miliardi di euro, in crescita del 10,1% rispetto allo stesso periodo del 2022, e con un EBITDA consolidato aumentato del 5,1% a 2,54 miliardi. Il CAPEX, come riportato in una nota, è cresciuto del 2,8% a 1,64 miliardi, mentre i flussi di cassa operativi sono aumentati del 9,6% a 903 milioni di euro. In Italia, Iliad ha realizzato un fatturato di 764 milioni di euro, in crescita del 12,5%, e un EBITDA salito da 147 milioni di un anno fa a 189 milioni. Gli utenti attivi nel mobile nel nostro Paese sono, a fine settembre, 10 milioni e 475 mila, con un incremento netto di 359 mila utenti nell'ultimo trimestre. Per quanto riguarda la fibra, il totale dei clienti si attesta a 172 mila, grazie a 23 mila nuovi utenti netti nel periodo luglio-settembre. "Trimestre dopo trimestre abbiamo ottenuto performance sempre più positive, sia nel segmento mobile che in quello della fibra, e non da ultimo anche in quello business - ha commentato l'AD di Iliad Italia, Benedetto Levi -. Sin dal nostro arrivo, abbiamo costruito la nostra offerta partendo dai valori di fiducia e trasparenza, principi che sono diventati una garanzia per tutti gli utenti che ogni giorno decidono di sceglierci".