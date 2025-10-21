Il viaggio di Omero arriva al grattacielo di Intesa Sanpaolo

Il grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino torna a essere il palcoscenico del programma culturale del gruppo bancario. L'appuntamento è mercoledì 22 ottobre alle 21 col reading-spettacolo musicale 'Odissea: Il più bel romanzo del mondo' di Nicola Gardini, realizzato in collaborazione con Garzanti per una co-produzione Intesa Sanpaolo e The Italian Literary Agency. Un viaggio nel poema fondativo della cultura occidentale attraverso le parole di Omero, con la voce di una delle più grandi attrici italiane, Anna Bonaiuto, e la musica di Andrea Centonza.

Nicola Gardini restituisce al pubblico la musicalità e la potenza del testo epico, dando nuova vita alle avventure di Ulisse, tra mito, poesia e attualità. L'appuntamento prosegue l'esperienza dei reading teatrali, curati da Giulia Cogoli, iniziati gli scorsi anni con Daniel Pennac, Paolo Rumiz, Benedetta Tobagi, Maurizio de Giovanni, l'omaggio a Tiziano Terzani e i più recenti di Vittorio Lingiardi e Matteo Lancini.

Anche questo spettacolo è inserito nel palinsesto culturale del grattacielo della banca che celebra proprio quest'anno il suo decennale, con oltre 150mila persone che hanno seguito le attività culturali realizzate al suo interno.

Lo spettacolo, tratto dal libro di Nicola Gardini uscito il 14 ottobre, è a ingresso gratuito con prenotazione su www.group.intesasanpaolo.com nella sezione Eventi e Progetti ed è visibile in streaming su ANSA.it.