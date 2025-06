Il Verde e il Blu Festival: sostenibilità e innovazione al centro del dibattito

"La sostenibilità non è un limite, ma una possibilità. Non frena la competizione, l'innovazione o il progresso: è la chiave per continuare a innovare senza distruggere, per competere senza consumare il futuro". È questo il messaggio del presidente di Bip, Donato Iacovone, nella prima giornata de Il Verde e il Blu Festival, l'appuntamento sui temi legati alla sostenibilità e all'innovazione digitale promosso dalla multinazionale di consulenza.

Secondo il report sulla Smart Mobility realizzato da Bip, la micromobilità elettrica è apprezzata dal 20,7% degli italiani intervistati e rappresenta un passo verso la riduzione delle emissioni e l'alleggerimento del traffico urbano. Grande attenzione è rivolta poi ai veicoli elettici: il 55% del campione è pronto ad adottarne l'uso, per ridurre le emissioni di gas serra e risparmiare sui costi del carburante nel lungo termine. In materia di veicoli autonomi, però, solo il 30% dei rispondenti italiani si dice favorevole all'uso.

Il rapporto rileva inoltre una propensione significativa per l'uso dei mezzi pubblici e l'interesse crescente per i veicoli a zero emissioni, affronta ostacoli come la necessità di migliorare le infrastrutture di ricarica e incentivare l'uso del carpooling e delle soluzioni MaaS (Mobility as a service).

Tanti i temi al centro dell'appuntamento, dalla finanza verde alla gestione efficiente delle risorse del territorio. La seconda giornata affronterà tra l'altro l'impatto dell'AI sui processi produttivi e nel mondo del lavoro, i distretti produttivi come motori di crescita economica sostenibile.

"Se la sostenibilità entra nella strategia di società e organizzazioni, diventa un investimento, una garanzia di resilienza e una leva concreta di profitto. È questo il grande bivio del business contemporaneo", dichiara l'head of sustainability di Bip, Danilo Perrucci.