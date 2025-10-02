Il valore di OpenAI schizza a 500 miliardi, supera Space X

OpenAI, la società madre di ChatGpt, ha raggiunto la valutazione record per una start up di 500 miliardi di dollari, a seguito di un accordo in cui dipendenti ed ex dipendenti hanno venduto azioni per un valore di circa 6,6 miliardi di dollari. Lo ha riferito una fonte a conoscenza della dossier. Si tratta di un deciso balzo in avanti rispetto alla precedente valutazione di 300 miliardi di dollari, a dimostrazione della rapida crescita di OpenAI sia in termini di utenti che di fatturato.

Bloomberg segnala che la società vale ora più della SpaceX di Elon Musk, la cui valutazione è di circa 400 miliardi di dollari.