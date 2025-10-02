Giovedì 2 Ottobre 2025

Dare risposte ai moderati

Raffaele Bonanni
Dare risposte ai moderati
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero 3 ottobreFlotilla ultime notizieProteste FlotillaItaliani FlotillaVarriale licenziatoAttentato Manchester
Acquista il giornale
Ultima oraIl valore di OpenAI schizza a 500 miliardi, supera Space X
2 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Il valore di OpenAI schizza a 500 miliardi, supera Space X

Il valore di OpenAI schizza a 500 miliardi, supera Space X

Precedente valutazione era 300 miliardi, società di Musk è a 400

Precedente valutazione era 300 miliardi, società di Musk è a 400

Precedente valutazione era 300 miliardi, società di Musk è a 400

OpenAI, la società madre di ChatGpt, ha raggiunto la valutazione record per una start up di 500 miliardi di dollari, a seguito di un accordo in cui dipendenti ed ex dipendenti hanno venduto azioni per un valore di circa 6,6 miliardi di dollari. Lo ha riferito una fonte a conoscenza della dossier. Si tratta di un deciso balzo in avanti rispetto alla precedente valutazione di 300 miliardi di dollari, a dimostrazione della rapida crescita di OpenAI sia in termini di utenti che di fatturato.

Bloomberg segnala che la società vale ora più della SpaceX di Elon Musk, la cui valutazione è di circa 400 miliardi di dollari.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

OpenAIChatGPT