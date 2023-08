Il Tesoro colloca Bot a un anno per 8 miliardi

Il Tesoro ha collocato l'intera nuova emissione (prima tranche) di Bot a un anno in asta oggi per 8 miliardi, con scadenza 14 agosto 2024. Il rendimento è del 3,82% con una limatura al ribasso (-13 punti basi). La domanda ha superato i 10,5 miliardi. Sono in scadenza, il prossimo 14 agosto, Bot a un anno per 9,7 miliardi.