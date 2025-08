Il Tar annulla decreto su foglio di servizio degli Ncc

Tutte le disposizioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha disciplinato le modalità di tenuta e di compilazione del Foglio di servizio elettronico (Fdse) per gli NCC "devono ritenersi illegittime per eccesso di potere, violazione di legge e contrasto con i principi costituzionali ed eurounitari in materia di legalità, proporzionalità, libertà economica, protezione dei dati personali e concorrenza". Così il Tar del Lazio nella sentenza con la quale ha deciso tre ricorsi proposti da CNA, 8PuntoZero e NCC Italia, insieme con una serie di operatori del settore del noleggio con conducente.